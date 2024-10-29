УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5480 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 100 0

Атака "шахедів" на Київ: через падіння уламків горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 29 жовтня Київ вкотре атакували російські "шахеди". Працювали сили ППО. Уламки ворожих безпілотників впалу у Солом'янському та Святошинському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"За попередніми данними, внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі. Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі на відкриту територію", - йдеться в повідомленні.

У Солом'янському району внаслідок падіння уламків сталася пожежа в житловому будинку, а також загорілися декілька автівок. Сталося займання та у торгівельному приміщенні.

Також на території житлової забудови відбулося розгерметизація газової труби на фасадній частині 9 поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Пожежу локалізовано. 

Станом на 6:27 відомо про 6 постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині сили ППО відбивають атаку безпілотників, - ОВА

Нічна атака шахедів на Київ 29 жовтня

Наслідки атаки на Київ 29 жовтня
Наслідки атаки на Київ 29 жовтня
Наслідки атаки на Київ 29 жовтня
Наслідки атаки на Київ 29 жовтня

Автор: 

Київ (20187) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1521)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 