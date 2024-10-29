Атака "шахедів" на Київ: через падіння уламків горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 29 жовтня Київ вкотре атакували російські "шахеди". Працювали сили ППО. Уламки ворожих безпілотників впалу у Солом'янському та Святошинському районах.

"За попередніми данними, внаслідок атаки БпЛА російських військ по Києву, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі. Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі на відкриту територію", - йдеться в повідомленні.

У Солом'янському району внаслідок падіння уламків сталася пожежа в житловому будинку, а також загорілися декілька автівок. Сталося займання та у торгівельному приміщенні.

Також на території житлової забудови відбулося розгерметизація газової труби на фасадній частині 9 поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Пожежу локалізовано.

Станом на 6:27 відомо про 6 постраждалих. Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували.

