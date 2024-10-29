РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4639 посетителей онлайн
Новости Фото
6 100 0

Атака "шахедов" на Киев: из-за падения обломков горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 29 октября Киев в очередной раз атаковали российские "шахеды". Работали силы ПВО. Обломки вражеских беспилотников упали в Соломенском и Святошинском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.

"По предварительным данным, в результате атаки БПЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Также зафиксировано падение обломков в Святошинском районе на открытую территорию", - говорится в сообщении.

В Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар в жилом доме, а также загорелись несколько автомобилей. Произошло возгорание и в торговом помещении.

Также на территории жилой застройки произошло разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9 этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Пожар локализован.

По состоянию на 6:27 известно о 6 пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине силы ПВО отражают атаку беспилотников, - ОВА

Нічна атака шахедів на Київ 29 жовтня

Наслідки атаки на Київ 29 жовтня
Наслідки атаки на Київ 29 жовтня
Наслідки атаки на Київ 29 жовтня
Наслідки атаки на Київ 29 жовтня

Автор: 

Киев (26142) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1518)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 