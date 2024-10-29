Атака "шахедов" на Киев: из-за падения обломков горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 29 октября Киев в очередной раз атаковали российские "шахеды". Работали силы ПВО. Обломки вражеских беспилотников упали в Соломенском и Святошинском районах.

"По предварительным данным, в результате атаки БПЛА российских войск по Киеву, зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Также зафиксировано падение обломков в Святошинском районе на открытую территорию", - говорится в сообщении.

В Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар в жилом доме, а также загорелись несколько автомобилей. Произошло возгорание и в торговом помещении.

Также на территории жилой застройки произошло разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9 этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Пожар локализован.

По состоянию на 6:27 известно о 6 пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали.

