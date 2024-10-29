Сбито 26 БПЛА РФ из 48 выпущенных, 20 локационно потеряно, один вернулся в Россию, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", "шахедами" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, ночью войска РФ нанесли удар "Искандер-М" по Кривому Рогу из Крыма. Выпустили 48 "шахедов" и БПЛА неустановленного типа с направлений Орел и Курск.

Также российская авиация круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.



По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локально потеряно, один - вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется", - добавили там.

