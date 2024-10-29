Враг запустил "Шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного направления.

"Группа вражеских БпЛА в Сумской области, движение в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что часть ударных БпЛА врага через Сумщину следует в направлении Полтавщины.

"Мимо Миргорода - курсом на Кременчуг!" - предупредили в Воздушных силах.

Также несколько групп российских ударных БПЛА через Харьковщину двигаются в направлении Днепропетровской области.

