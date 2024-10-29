РУС
Враг запустил "Шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Группа вражеских БпЛА в Сумской области, движение в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что часть ударных БпЛА врага через Сумщину следует в направлении Полтавщины.

"Мимо Миргорода - курсом на Кременчуг!" - предупредили в Воздушных силах.

Также несколько групп российских ударных БПЛА через Харьковщину двигаются в направлении Днепропетровской области.

Читайте также: Сбито 26 БПЛА РФ из 48 выпущенных, 20 локационно потеряно, один вернулся в Россию, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Воздушные силы (2691) Шахед (1518)
Зе , давай ще раз ******* по Хантимансійську !!
29.10.2024 21:54 Ответить
а по Владивостоку?
29.10.2024 21:56 Ответить
https://novynarnia.com/2020/07/12/zelen-klyn/

29.10.2024 22:11 Ответить
По Пхеньяну!
30.10.2024 00:23 Ответить
3.14**ри.
29.10.2024 23:01 Ответить
Видання Financial Times з посиланням на поінформовані джерела написало, що Росія та Україна за посередництва Катару розпочали "попередні обговорення щодо призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної".
30.10.2024 00:17 Ответить
 
 