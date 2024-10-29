Враг запустил "Шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских ударных беспилотников с северного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Группа вражеских БпЛА в Сумской области, движение в направлении Черниговщины", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что часть ударных БпЛА врага через Сумщину следует в направлении Полтавщины.
"Мимо Миргорода - курсом на Кременчуг!" - предупредили в Воздушных силах.
Также несколько групп российских ударных БПЛА через Харьковщину двигаются в направлении Днепропетровской области.
