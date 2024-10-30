РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4289 посетителей онлайн
Новости
11 111 21

Последствия ночной атаки РФ в Соломенском районе Киева: пожары ликвидированы, 9 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 30 октября 2024 года враг снова атаковал столицу. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, пожар ликвидирован на площади 40 кв. м.

Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, 30 - выведены на свежий воздух. Один человек спасен. 9 человек - пострадали.

Также, как информирует ГСЧС, пожар возник в 8-этажном административном здании. Пожар ликвидирован.

Читайте также: "Шахеды" снова атаковали Киев: из-за падения обломков горела многоэтажка в Соломенском районе

Всего на местах событий работали 65 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники. Информация о пострадавших уточняется.

пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі
пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі
пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі
пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі
пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі
пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі
пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі
пожежа через атаку РФ у Солом'янському районі

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью горела многоэтажка в Соломенском районе.

Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.

Автор: 

Киев (26139) ГСЧС (5145) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1518)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Це наслідки ккацапської атаки. Чи Ви пропонуєте не збивати шахеди, хай летґять туди, куди намітив ворог? Краще поставити запитання до влади, а де наші "Нептуни", "Грім 2-сапсан", щоб бити по тих місцях, звідки випускають "мопеди"? Важко їх сьогодні дістати з-під асфальту, чи то так було заплановано, щоб нас знищували?
показать весь комментарий
30.10.2024 07:50 Ответить
+4
Бідний кіт , здається британець ..Надіюсь коготути що пускають шахіди ще скупляться в аптеках, щоб лікувати своїх дітей
показать весь комментарий
30.10.2024 07:26 Ответить
+4
Серийное производство ГРОМ-2, ОЛЬЗИ и НЕПТУНА у нас уже было. Просто клоуны в августе 2019 его закрыли. Все деньги оборонных бюджетов за 6,0 лет по прежнему закатывают в асфальт, в некачественный одноразовый асфальт.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наслідки збиття над житловою забудовою
показать весь комментарий
30.10.2024 07:13 Ответить
Це наслідки ккацапської атаки. Чи Ви пропонуєте не збивати шахеди, хай летґять туди, куди намітив ворог? Краще поставити запитання до влади, а де наші "Нептуни", "Грім 2-сапсан", щоб бити по тих місцях, звідки випускають "мопеди"? Важко їх сьогодні дістати з-під асфальту, чи то так було заплановано, щоб нас знищували?
показать весь комментарий
30.10.2024 07:50 Ответить
не пишіть дурниць - якщо навіть весь асфальт здерти то не вистачило би коштів на ракетну програму - це допроектувати, дотестити, розгорнути виробництво і виробити товарну кіькість
показать весь комментарий
30.10.2024 07:57 Ответить
Серийное производство ГРОМ-2, ОЛЬЗИ и НЕПТУНА у нас уже было. Просто клоуны в августе 2019 его закрыли. Все деньги оборонных бюджетов за 6,0 лет по прежнему закатывают в асфальт, в некачественный одноразовый асфальт.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:09 Ответить
Не було у нас серійного виробництва жодних ракет.
Усього було зроблено 2 Нептуна - це не серійне виробницство аж ніяк.
Ольха - теж штучне виробницство було - може десять-двадцять зробили, Гром взагалі жодної ракети.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:50 Ответить
При попередниках встигли зробити один прототип ПКР НЕПТУН і закласти серію з десяти комплексів. До нього встигли виробити по різним даним з відкритих джерел від 30 до 60 ракет різних типів. ОТРК ГРОМ-2 встигли зробити два прототипа і три серійних вироба. До нього є десь двацять -двадцять п'ять ракет. ОТРК ВІЛЬХА було перероблено з десяток пускових під ВІЛЬХУ і вироблено приблизно 120-140 ракет. Потім кловуни в серпні 2019 ці проекти позакривали.
показать весь комментарий
31.10.2024 11:57 Ответить
Ви хоть раз бачили мобільну групу в житловій забудові ?
збивають на підльоті, але 100% враження ніхто і ніколи не забезпечить
показать весь комментарий
30.10.2024 08:00 Ответить
Бачили. Не в дворі, звісно, але на дорозі. А так зрозуміло: збивають там, де можуть
показать весь комментарий
30.10.2024 08:19 Ответить
саме так - там де можуть
показать весь комментарий
30.10.2024 09:40 Ответить
Бідний кіт , здається британець ..Надіюсь коготути що пускають шахіди ще скупляться в аптеках, щоб лікувати своїх дітей
показать весь комментарий
30.10.2024 07:26 Ответить
Ні звичайно. В них все буде чудово. Ударів у відповід нема і не буде. Клоуни перетворили нашу країну в боксерську грушу, яку можна бити коли заманется і абсолютно безкарно.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:11 Ответить
Щоб вони передохли всі..а котяче - британське..в мене брітка така..
показать весь комментарий
30.10.2024 16:23 Ответить
Захаращені балкони - запальнички для багатоповерхівок.
Скільки ще треба фоток з влучаннями ? Авось ...
показать весь комментарий
30.10.2024 07:48 Ответить
Над Горою чи Великою Олександрівкою не збивають, бо там хатинки багаті.
показать весь комментарий
30.10.2024 09:04 Ответить
Збивають де попало. Не пишить дурниць. Оператор ЗРК не бачить на екрані де чиї хатиночки. В нього зовсім інші завдання.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:13 Ответить
Ответных ударов по врагу традиционно не будет. Просто рассиане могут выйти из зоны комфорта. Комфорт рассиан для наших руководителей на первом месте.
показать весь комментарий
30.10.2024 11:06 Ответить
Ось так виглядає повна нікчемність та бездіяльність військово-політичного "керівництва" Україною!
показать весь комментарий
30.10.2024 12:34 Ответить
Не зрозуміло чим займається муніципальна варта Кличка, повині точки бути з вишками з кулеметами поставити в радіусі на 30 км навкруги Києва, зформувати 4 базові пости з мобільними групами які на них постійно чергують на пікапах з кулеметами на півдні півночі сході та заході, які б воїзжали на ті напрямки звідки Шахеди летять, це говоре що в нас одні дебіли в Києві командують
показать весь комментарий
30.10.2024 15:28 Ответить
Залучати срочників, військових студентів, цивільних студентів, війна бл.ь а вони соплі 3 роки жують чмошники
показать весь комментарий
30.10.2024 15:30 Ответить
Якого до Кличка доперлись??? Він не військова адміністрація!!! Військова - то зелена пошесть.

Йдіть нафіг до зелені з порадами
показать весь комментарий
30.10.2024 16:25 Ответить
Як чим? Підготовкою до заміни тротуарної плитки! Актуальне питання. А да, і перейменуванням вулиць
показать весь комментарий
30.10.2024 16:55 Ответить
 
 