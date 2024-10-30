Последствия ночной атаки РФ в Соломенском районе Киева: пожары ликвидированы, 9 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 30 октября 2024 года враг снова атаковал столицу. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, пожар ликвидирован на площади 40 кв. м.

Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, 30 - выведены на свежий воздух. Один человек спасен. 9 человек - пострадали.

Также, как информирует ГСЧС, пожар возник в 8-этажном административном здании. Пожар ликвидирован.

Читайте также: "Шахеды" снова атаковали Киев: из-за падения обломков горела многоэтажка в Соломенском районе

Всего на местах событий работали 65 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники. Информация о пострадавших уточняется.

















Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью горела многоэтажка в Соломенском районе.

Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.