Последствия ночной атаки РФ в Соломенском районе Киева: пожары ликвидированы, 9 человек пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 30 октября 2024 года враг снова атаковал столицу. В результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки в Соломенском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, пожар ликвидирован на площади 40 кв. м.
Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, 30 - выведены на свежий воздух. Один человек спасен. 9 человек - пострадали.
Также, как информирует ГСЧС, пожар возник в 8-этажном административном здании. Пожар ликвидирован.
Всего на местах событий работали 65 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью горела многоэтажка в Соломенском районе.
Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.
Усього було зроблено 2 Нептуна - це не серійне виробницство аж ніяк.
Ольха - теж штучне виробницство було - може десять-двадцять зробили, Гром взагалі жодної ракети.
збивають на підльоті, але 100% враження ніхто і ніколи не забезпечить
Скільки ще треба фоток з влучаннями ? Авось ...
Йдіть нафіг до зелені з порадами