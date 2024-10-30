"Шахеды" снова атаковали Киев: из-за падения обломков горела многоэтажка в Соломенском районе

В ночь на среду, 30 октября 2024 года, войска РФ в очередной раз атаковали Киев с применением ударных дронов, из-за падения обломков были пожары в Соломенском районе города.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня ночью российские дроны снова летели на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 2 часов. Российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений, на разных высотах.

Также отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были вовремя обнаружены и обезврежены.

Последствия вражеской атаки

Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме возник пожар в нескольких помещениях. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадало 9 человек, среди которых - один ребенок.

"По другому адресу в этом районе, в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП (уже устранено). Пожар ликвидирован. Без пострадавших", - добавил Попко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.