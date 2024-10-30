УКР
"Шахеди" знову атакували Київ: через падіння уламків горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі

шахед над Києвом

У ніч проти середи, 30 жовтня 2024 року, війська РФ вчергове атакували Київ із застосуванням ударних дронів, через падіння уламків були пожежі у Соломʼянському районі міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вночі російські дрони знову летіли на столицю. Повітряна тривога Києві тривала понад 2 години. Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах.

Також зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені.

Також дивіться: Наслідки нічної атаки ворожих "Шахедів" на Київ. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожої атаки

Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина.

"За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - додав Попко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.

Автор: 

Київ (20192) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1526)
Коментувати
діти в гуртожитках зовсім не ховаються, бо неможливо кожної ночі бігати туди-суди. Ніяких правила другої стіни там не дотримуються, бо доведеться усім спати на коридорах. Як матерям це переживати? На хера збивати над містом? заїб@ли з тою війною, тактиками, стратегіями і перемогами. Найбільша цінність для кожної матері - то її дитина, вже точно не держава, перемога,територіальна цілісність чи демократія і т.д.
30.10.2024 13:00 Відповісти
 
 