"Шахеди" знову атакували Київ: через падіння уламків горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі

У ніч проти середи, 30 жовтня 2024 року, війська РФ вчергове атакували Київ із застосуванням ударних дронів, через падіння уламків були пожежі у Соломʼянському районі міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні вночі російські дрони знову летіли на столицю. Повітряна тривога Києві тривала понад 2 години. Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах.

Також зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені.

Наслідки ворожої атаки

Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина.

"За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - додав Попко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.