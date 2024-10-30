В Киеве повреждена еврейская школа "Перлина" в результате ночной атаки РФ. ФОТО
Во время ночной атаки вражеских "шахедов" сильно пострадало здание еврейской школы в Киеве.
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.
"Во время ночной атаки на Киев серьезно пострадало здание еврейской школы "Перлина". К счастью, в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв. В результате попадания российского беспилотника также пострадал соседний жилой дом, несколько человек получили ранения. Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил свою поддержку", - отметил дипломат.
Бродский добавил, что посольство Израиля сделает все, чтобы помочь громаде возобновить работу школы в кратчайшие сроки.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью горела многоэтажка в Соломенском районе.
По данным Воздушных сил, всего ночью силы ПВО уничтожили 33 из 62 "Шахедов", еще 25 - локально потеряно.
Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.
Українська держава не має жодного відношення до фінансування цього учбового закладу. Я сумніваюся, що там є навіть якась значна частка коштів українських євреїв. Швидше за все, фінансується, в основному, американськими хасидами, бо найбагатші "любавичі" живуть саме там.
До речі, мені сподобалося, що у сайту школи немає російської версії, - тільки українська і англійська. Тобто, це євреї, налаштовані патріотично до України. І це добре.
А нам розказують, що то були уламки.
ну то до чого ці причитання, пане посол Бродський.
дай Бог, щоб і наступного разу було без жертв