В Киеве повреждена еврейская школа "Перлина" в результате ночной атаки РФ. ФОТО

Во время ночной атаки вражеских "шахедов" сильно пострадало здание еврейской школы в Киеве.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, передает Цензор.НЕТ.

"Во время ночной атаки на Киев серьезно пострадало здание еврейской школы "Перлина". К счастью, в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв. В результате попадания российского беспилотника также пострадал соседний жилой дом, несколько человек получили ранения. Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил свою поддержку", - отметил дипломат.

Бродский добавил, что посольство Израиля сделает все, чтобы помочь громаде возобновить работу школы в кратчайшие сроки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью горела многоэтажка в Соломенском районе.

По данным Воздушных сил, всего ночью силы ПВО уничтожили 33 из 62 "Шахедов", еще 25 - локально потеряно.

Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.

