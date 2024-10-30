Атака "шахедов" на Киев: поврежден детсад в Соломенском районе. ФОТОрепортаж
В результате ночной вражеской атаки "шахедами" на Киев было повреждено здание детского сада.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.
"Кроме жилого дома, в Соломенском районе повреждено здание детского сада", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью горела многоэтажка в Соломенском районе.
По данным Воздушных сил, всего ночью силы ПВО уничтожили 33 и 62 "шахедов", еще 25 - локально потеряны.
Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.
