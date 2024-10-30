Уничтожено 33 из 62 "шахедов", еще 25 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 30 октября 2024 года войска РФ нанесли удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору на Сумщине, также атаковали Украину с применением ударных БПЛА. Тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сколько дронов запустил враг?
По данным Воздушных сил, с 20.00 29 октября было обнаружено 62 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов уничтожила наша ПВО?
Как отмечается, по состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
25 беспилотников локально потеряно. Информация уточняется и обновляется.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью в Киеве горела многоэтажка в Соломенском районе. Ночью на Киевщине снова работали силы ПВО.
Напомним, из-за падения обломков ночью 29 октября в Киеве горели здания и автомобили, повреждена газовая магистраль, есть пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теперка кожен чолов'яга на грізний запит дружини "Де гроші, паскудо???" меланхолійно відповідатиме: "Л-л-локац-ц-ційно втрачені!"