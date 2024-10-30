Знищено 33 із 62 "Шахедів", ще 25 - локаційно втрачено, - Повітряні сили

У ніч на 30 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакували Україну із застосуванням ударних БпЛА. Тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, із 20.00 29 жовтня було виявлено 62 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів знищила наша ППО?

Як зазначається, станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі. Вночі на Київщині знову працювали сили ППО.

Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.