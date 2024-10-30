Вночі на Київщині знову працювали сили ППО

У ніч проти середи, 30 жовтня 2024 року під час дронової атаки ворога на Київщині знову було чути вибухи, працювали сили ППО по "Шахедах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йшлося у повідомленні, опублікованому о 3.28 ночі.

Наразі у регіоні оголошено відбій загрози. Інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає.

Також читайте: "Шахеди" атакували Київщину: без постраждалих та ворожих влучань

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі у Києві горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.