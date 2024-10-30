Ночью на Киевщине снова работали силы ПВО

В ночь на среду, 30 октября 2024 года во время дроновой атаки врага на Киевщине снова были слышны взрывы, работали силы ПВО по "шахедам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о своей безопасности", - говорилось в сообщении, опубликованном в 3.28 ночи.

Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях вражеской атаки на этот момент нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью враг запустил "шахеды" с северного направления. Также отмечалось, что из-за падения обломков сегодня ночью в Киеве горела многоэтажка в Соломенском районе.