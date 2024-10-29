"Шахеды" атаковали Киевщину: без пострадавших и вражеских попаданий

В ночь на вторник 29 октября 2024 года враг атаковал Киевскую область с помощью ударных БпЛА. Тревога продолжалась почти 7 часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ночной атаки вражеских "Шахедов" на Киев. ФОТОрепортаж

Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

В другом районе обломки дрона повредили дорожное полотно вблизи населенного пункта.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 29 октября на Киевщине работали силы ПВО. Напомним поздно вечером 28 октября оккупанты запустили по Украине вторую волну ударных беспилотников.