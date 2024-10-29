"Шахеди" атакували Київщину: без постраждалих та ворожих влучань
У ніч на вівторон 29 жовтня 2024 року ворог атакував Київщину за допомогою ударних БпЛА. Тривога тривала майже 7 годин.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.
Наслідки ворожої атаки
За даними ОВА, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.
В іншому районі уламки дрона пошкодили дорожнє полотно поблизу населеного пункту.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 29 жовтня на Київщині працювали сили ППО. Нагадаємо пізно ввечері 28 жовтня окупанти запустили по Україні другу хвилю ударних безпілотників.
