Атака "Шахедів" на Київ: пошкоджено дитсадок у Солом’янському районі. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної ворожої атаки "Шахедами" на Київ було пошкоджено будівлю дитячого садка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", ще 25 - локаційно втрачено.

Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.