УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7547 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 823 1

Атака "Шахедів" на Київ: пошкоджено дитсадок у Солом’янському районі. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної ворожої атаки "Шахедами" на Київ було пошкоджено будівлю дитячого садка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки нічної атаки РФ у Солом’янському районі Києва: пожежі ліквідовано, 9 осіб постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

Садок у Солом'янському районі Києва після атаки
Садок у Солом'янському районі Києва після атаки
Садок у Солом'янському районі Києва після атаки
Садок у Солом'янському районі Києва після атаки
Садок у Солом'янському районі Києва після атаки

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", ще 25 - локаційно втрачено.

Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.

Автор: 

дитячий садок (368) Київ (20192) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1528)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У кацапських скотів немає нічого святого
показати весь коментар
30.10.2024 09:34 Відповісти
 
 