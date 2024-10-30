Атака "Шахедів" на Київ: пошкоджено дитсадок у Солом’янському районі. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної ворожої атаки "Шахедами" на Київ було пошкоджено будівлю дитячого садка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі ворог запустив "шахеди" з північного напрямку. Також зазначалося, що через падіння уламків сьогодні вночі горіла багатоповерхівка у Солом’янському районі.
За даними Повітряних сил, загалом вночі сили ППО знищили 33 із 62 "Шахедів", ще 25 - локаційно втрачено.
Нагадаємо, через падіння уламків вночі 29 жовтня у Києві горіли будівлі та автомобілі, пошкоджена газова магістраль, є постраждалі.
