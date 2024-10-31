Атака "шахедов" на Киев: из-за обломков беспилотников возник пожар

В ночь на 31 октября в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. Работали силы ПВО, раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"В результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков предварительно, есть информация о пожаре", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что на открытой местности возникло возгорание травяного настила на площади примерно 50 м. кв.

"Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", - отметил Попко.

