Силы ПВО уничтожили все дроны, пытавшиеся атаковать Киев. ФОТО

В ночь на 31 октября Россия снова атаковала "шахедами" Киев. Это была двадцатая воздушная атака на столицу за октябрь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Как и во время последних нападений, вооруженные силы РФ снова применили БПЛА. На Киев беспилотники заходили волнами и с разных направлений.

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась два с половиной часа. Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

В результате этой атаки ударных дронов врага, в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Предварительно, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

Информация о пострадавших не поступала.

"Если подводить итоги октября, то в плане воздушных атак врага для Киева этот месяц был напряженным. 20 полноценных ударов дронами с воздуха. За 31 день лишь один-единственный день в столице не объявляли тревогу. А так, обычно, киевляне слышали сирены в среднем дважды в день.

Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины", - отметил Попко.

