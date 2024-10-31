Атака "шахедів" на Київщину: уламки дронів впали на містечко для переселенців

Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні", - йдеться в повідомленні.

В одному з районів уламки збитого ворожого дрону виявлені на відкритій території містечка для ВПО. Пошкоджень не виявлено. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, ППО збила 14 ворожих БпЛА з 43 та 2 керовані авіаційні ракети, ще 23 безпілотники локаційно втрачено.