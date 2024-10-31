РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9164 посетителя онлайн
Новости
3 687 3

Атака "шахедов" на Киевщину: обломки дронов упали на городок для переселенцев

Уламки шахедів на Київщині

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют", - говорится в сообщении.

В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для временно переселенных лиц. Повреждений не обнаружено. Оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Напомним, ПВО сбила 14 вражеских БПЛА из 43 и 2 управляемые авиационные ракеты, еще 23 беспилотника локально потеряны.

Автор: 

Киевская область (4369) Шахед (1524)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мордор(читай Московія) напередодні своєї агонії!
показать весь комментарий
31.10.2024 10:38 Ответить
Ця "передодня" вже 10 років. Ще з 2014-го це пишуть.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:43 Ответить
- Двє-трі нєдєлі (с)
показать весь комментарий
31.10.2024 10:57 Ответить
 
 