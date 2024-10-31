Атака "шахедов" на Киевщину: обломки дронов упали на городок для переселенцев
Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область БПЛА. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют", - говорится в сообщении.
В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для временно переселенных лиц. Повреждений не обнаружено. Оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.
Напомним, ПВО сбила 14 вражеских БПЛА из 43 и 2 управляемые авиационные ракеты, еще 23 беспилотника локально потеряны.
