Вражеские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру на Полтавщине, - ОВА
Вечером 31 октября россияне атаковали Полтавскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
"Враг атаковал Полтавскую громаду. Детали позже. Находитесь в безопасных местах!" - отметил Пронин.
Позже он уточнил, что вражеские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре.
"В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственное сооружение. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших", - рассказал глава ОВА.
Напомним, вечером 31 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Группа беспилотников наблюдалась в западной и восточной частях Полтавской области.
+3 фывафы фываф
+1 ПравдаЛюбка
+1 Євген #585735
хоча якщо подивитись на дебілізм що коїться в країні, то можуть таки запакувати, як Славіка супернову, через те що крив матами зелю та зелену шоблу
зараз уже на стрімах та постах не видно і натяку на це, зрозумів хлопчина чия зараз СБУ
Видаліть ,будь ласка ,свою відповідь ,цього не можна
писати .