Вражеские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру на Полтавщине, - ОВА

Вечером 31 октября россияне атаковали Полтавскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Враг атаковал Полтавскую громаду. Детали позже. Находитесь в безопасных местах!" - отметил Пронин.

Позже он уточнил, что вражеские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

"В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственное сооружение. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших", - рассказал глава ОВА.

Напомним, вечером 31 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Группа беспилотников наблюдалась в западной и восточной частях Полтавской области.