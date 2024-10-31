РУС
Новости
Вражеские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру на Полтавщине, - ОВА

Війська РФ атакували Полтавщину

Вечером 31 октября россияне атаковали Полтавскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"Враг атаковал Полтавскую громаду. Детали позже. Находитесь в безопасных местах!" - отметил Пронин.

Позже он уточнил, что вражеские беспилотники нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

"В результате повреждены 3 жилых дома и хозяйственное сооружение. Спасены два человека. Спасатели достали их из горящего дома. К счастью, обошлось без погибших", - рассказал глава ОВА.

Наслідки обстрілу Полтавщини

Напомним, вечером 31 октября оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Группа беспилотников наблюдалась в западной и восточной частях Полтавской области.

обстрел (29682) Полтавская область (1272)
От причепилися окаянці прокляті, значить і нам треба чекати тривогу!
31.10.2024 20:02 Ответить
Тільки що знову гупнуло. В Полтаві є ще з часів совка і аеродром і аеропорт. Я живу кілометрах в 5 від аеропорту. По ходу, по ньому луплять. І дві ракети дещо раніше теж туди летіли, але не попали. Один раз в будинок попали, інший - в якесь невеличке підприємство. Падлюки.
31.10.2024 20:36 Ответить
Тричі бахнуло, здається, в районі аеропорту. Теща перелякалася. Вона приїхала з Кременчука. ЇЇ квартира в 300 метрах від ТЦ, куди прилетіла рашитська ракета. Тоді дуже злякалася. Каже, що в Кременчуці вже звикла до вибухів, а на новому місці - страшно.
31.10.2024 22:07 Ответить
зараз до тебе СБУ навідається, і до тещі заодно....
31.10.2024 22:18 Ответить
ага страшну тайну видав маскалям, адже вони тільки від дописувачів цензора дізнаються про результати ударів.
хоча якщо подивитись на дебілізм що коїться в країні, то можуть таки запакувати, як Славіка супернову, через те що крив матами зелю та зелену шоблу
зараз уже на стрімах та постах не видно і натяку на це, зрозумів хлопчина чия зараз СБУ
31.10.2024 22:26 Ответить
Супернову запакували за те, що він публікував переміщення зброї для України в Польщі і за фото позицій наших далекобійників.
01.11.2024 09:29 Ответить
так так так, за стирені в неті відео, щоб потім випустити під заставу після 3 місяців...
01.11.2024 12:08 Ответить
Циганська натура, що тут поробиш...
01.11.2024 12:24 Ответить
Фьівафьі свою тещу, вона і заспокоїться !!
31.10.2024 22:20 Ответить
Пробачте ,що задала Вам питання не подумавши .
Видаліть ,будь ласка ,свою відповідь ,цього не можна
писати .
01.11.2024 08:28 Ответить
3.14дер! ти ще геолокацію скинь влучань, щоб поправку гандони зробили! С волота!
31.10.2024 22:17 Ответить
Що ти такий заляканий? Виявляється вчора били не по аеропорту, а по розподільчому трансформатору. Він дещо в іншій стороні. Чи ти думаєш, що москалі не знають куди вони попадають? Про попадання тих ракет розказували ЗМІ. Звісно, що не зразу. Це ж було ще влітку.
01.11.2024 19:57 Ответить
ФФ - ПНХ
01.11.2024 23:11 Ответить
по всій Україні прильоти ...
31.10.2024 22:10 Ответить
 
 