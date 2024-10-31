Ворожі БПЛА атакували цивільну інфраструктуру на Полтавщині, - ОВА. ФОТО
Ввечері 31 жовтня росіяни атакували Полтавську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом. Перебувайте у безпечних місцях!" - зазначив Пронін.
Згодом він уточнив, що ворожі безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі.
"У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих", - розповів очільник ОВА.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Група безпілотників спостерігалась в західній та східній частинах Полтавської області.
Топ коментарі
+3 фывафы фываф
показати весь коментар31.10.2024 20:36 Відповісти Посилання
+1 ПравдаЛюбка
показати весь коментар31.10.2024 20:02 Відповісти Посилання
+1 Євген #585735
показати весь коментар31.10.2024 22:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоча якщо подивитись на дебілізм що коїться в країні, то можуть таки запакувати, як Славіка супернову, через те що крив матами зелю та зелену шоблу
зараз уже на стрімах та постах не видно і натяку на це, зрозумів хлопчина чия зараз СБУ
Видаліть ,будь ласка ,свою відповідь ,цього не можна
писати .