Вночі ворог атакував Одесу безпілотниками: є пошкодження та постраждалий. ФОТОрепортаж
Російські загарбники вночі 7 листопада атакували Одесу ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки уламками пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.
"Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження - лікарі надали допомогу на місці. Психологи ДСНС також підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги", - повідомив Кіпер.
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Владимир Лонгер
показати весь коментар07.11.2024 08:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар07.11.2024 09:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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