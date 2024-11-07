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Вночі ворог атакував Одесу безпілотниками: є пошкодження та постраждалий. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі 7 листопада атакували Одесу ударними безпілотниками. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки уламками пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

"Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження - лікарі надали допомогу на місці. Психологи ДСНС також підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги", - повідомив Кіпер.

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Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада
Атака на Одесу 7 листопада

Автор: 

обстріл (29575) Одеса (5547)


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И это реально обломки, видео сбития есть. Гандоны...
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07.11.2024 08:30 Відповісти
Якщо бойова частина вціліла і спрацювала вже після падіння, то немає ніякої різниці, уламки це були чи неушкоджений БПЛА. Тут вже все по принципу лотереї, на жаль.
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07.11.2024 09:06 Відповісти
 
 