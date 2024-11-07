Вночі ворог атакував Одесу безпілотниками: є пошкодження та постраждалий. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі 7 листопада атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки уламками пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

"Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження - лікарі надали допомогу на місці. Психологи ДСНС також підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги", - повідомив Кіпер.

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