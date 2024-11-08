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Удар по Одесщине: 1 человек погиб, еще 9 пострадали. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в ночь на 8 ноября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали частные дома, образовательное учреждение. Есть погибший и пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.

"По предварительной информации, в результате вражеской атаки погиб 1 человек, еще 9 пострадали. В частном секторе повреждены жилые дома. Пожар вспыхнул в двух жилых домах", - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, из них - 1 ребенок и 1 беременная женщина.

По информации и.о. мэра Одессы Александра Филатова, в результате массированной атаки ударными БПЛА в Одессе значительные повреждения получило одно из городских учебных заведений.

"В результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы - лицей 125", - говорится в сообщении.

Пострадали также складские помещения и автотранспорт.

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Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада
Обстріл Одеського району 7 листопада

Автор: 

беспилотник (3856) обстрел (28239) Одесса (7960)


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Це по рашиськи називаєтся " защита русскоязичного населения" горіть ви пеклі кацапські виродлки ,що б ви всі виздихали разом з злочинцем путіном.
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08.11.2024 07:35 Ответить
Кацап залишиться кацапом - це брехлива, ненаситна до знущання і вбивств інших народів потвора. Перший факт нападу кацапів, які тоді називалися Хинова, напали на Русь місто Київ у 1169 році, де збірна племен майбутніх кацапів, разом із Суздальським князем Андрюхою Суздальським, якого пізніше попи російської сатаністської секти, яку прозвали церквою РПЦ, визнали святим, де спалили місто, містян чоловічої статі вбили, а молодих жінок і дітей потягнули в рабство до суздаля. Забрали тоді і нашу ікону Божої Матері, яка в нас називалася Вижгородська, а в них вона ніби найбільша сьогодні найбільша святиня -"Володимирська". Познімали навіть з храмів дзвони. Нічого у кацапа немає свого, все крадене, все обмите кров'ю тих народів, яких вони пограбували. Нападали на Русь вони багато раз, а в 1721 році їх тупий, але злий сіфілітік цар петро Кривавий, якого на московії назвили першим, вкрали нашу історію і назву і перейменували себе, московитів, на росіян. До цього в них була китайська - мова уйгуртів, а сьогодні церковна штучна мова, яку вони назвали російською.
Продовжуйте ходити в іхні сатанінські секти, які вони називають УПЦ. В Одесі їх цілі вулиці і показують вони себе такими набожними і чутливими до ніби людсько гогоря.
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08.11.2024 08:19 Ответить
Неправда ваша... Вперше кацапы, на iм`я бастарни, вдарили нашим предкам у спину, це коли анти билися з готами. Та анти готiв розхе.ячили, ще й бастарнiв у придачу. Частина недобитих бастарнiв пiшла до Киева в надii його захопити. Та анти дали iм i тут мемелу. Рештки цiеi бастарнськоi частки втiкла на Вятку , де з утiгами та з ляхове, котрих сюди привiв Вятко, взяли участь в этногенезi вятичiв, суть кацапiв... Ось з тих часiв (початок новоi эри) Киеву кацапи й стали нелюбi... за iхню пiдступнiсть... ЗЫ... пам`ятка. По-перше: в етногенезi кацапiв також приймали участь i варяги (вiкiнги) - ЦЕ НЕДОБИТi АНТАМИ ГОТИ, КОТРi ЧЕРЕЗ РИМСЬКУ iМПЕРiЮ драпонули на пiвдень Данii, в Полаб`я, де асимiлювалися серед лужичан, самоназвавшись вiкiнго-варягами; По-друге: в этногенезi кацапiв також приймали участь i словене з касубами Полаб`я, i чудь+весь+мордва... Та й не цему ще не все. По-трете: ********* мае до 200 нацiональностей. Отож бо , этнiчно кацапи ще до кiнця не зформованi, бо тi 200 народiв продовжують кацапiв асимiлювати. Десь бiля 2060-го року. Кацапи на цапорилii перетворяться в 2-3-ьох процентну нацменшину, тобто , кацапи, як нацiя, так i не зформуеться остаточно... Та i мать iх перетак. Туди iм i дорога.
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08.11.2024 09:08 Ответить
Кацап - це помилка природи, недорозвинена гілка розвитку
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08.11.2024 13:19 Ответить
Сифiлiтик - мене усмiхнуло: кацапам як пороблено, то петька-***** - сифiлiтик, то членiн вiд cифiлiсу мiзкiв здох. Чи надька крупська членiну не давала, шо сухою вийшла iз "води"?
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08.11.2024 09:23 Ответить
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08.11.2024 09:48 Ответить
Бо членін був пассивним ********** і його жарив в очко зінов'єв...а оскільки він був дворянином то вони всі одружувалсь "для суспільства"
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08.11.2024 10:52 Ответить
Засобів ППО не вистачає щоб прикрити міста, а зелений придурок хоче відкрити аеропорт в Борисполі. Уявляєте скільки туда піде засобів ППО, а якщо зіб'ють пасажирський літак то бабулєтів здеруть не міряно і не з кишені зелених Наполеонів.
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09.11.2024 08:03 Ответить
 
 