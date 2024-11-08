Удар по Одесщине: 1 человек погиб, еще 9 пострадали. ФОТОрепортаж
Российские захватчики в ночь на 8 ноября атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали частные дома, образовательное учреждение. Есть погибший и пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МВД Украины.
"По предварительной информации, в результате вражеской атаки погиб 1 человек, еще 9 пострадали. В частном секторе повреждены жилые дома. Пожар вспыхнул в двух жилых домах", - говорится в сообщении.
Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, из них - 1 ребенок и 1 беременная женщина.
По информации и.о. мэра Одессы Александра Филатова, в результате массированной атаки ударными БПЛА в Одессе значительные повреждения получило одно из городских учебных заведений.
"В результате ночной атаки значительно повреждена одна из старейших школ Одессы - лицей 125", - говорится в сообщении.
Пострадали также складские помещения и автотранспорт.
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Продовжуйте ходити в іхні сатанінські секти, які вони називають УПЦ. В Одесі їх цілі вулиці і показують вони себе такими набожними і чутливими до ніби людсько гогоря.