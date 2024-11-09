Войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 9 ноября 2024 года войска РФ атаковали Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Одесского горсовета.

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов города.

Информация о пострадавших уточняется.

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Также отмечается, что утром на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ, вероятно, разрабатывают новые маршруты и тактики воздушных атак на Одесскую область. Также отмечалось, что в ночь на 7 ноября россияне массированно атаковали Одесский район беспилотниками. В городе есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые