Войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 9 ноября 2024 года войска РФ атаковали Одессу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Одесского горсовета.
Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов города.
Информация о пострадавших уточняется.
Также отмечается, что утром на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ, вероятно, разрабатывают новые маршруты и тактики воздушных атак на Одесскую область. Также отмечалось, что в ночь на 7 ноября россияне массированно атаковали Одесский район беспилотниками. В городе есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые
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Місцеві повідомляють про щонайменше 11 безпілотників і скаржилися про серію гучних вибухів.
Припускають, що метою атаки був місцевий хімкомбінат. Підприємство працює на російську армію, зокрема виробляє **********.
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