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Войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 9 ноября 2024 года войска РФ атаковали Одессу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Одесского горсовета.

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов города.

Информация о пострадавших уточняется.

Также читайте: Ночью враг ударил по Харькову: прилетело в одну из самых загруженных трасс

Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада
Наслідки удару по Одесі 9 листопада

Также отмечается, что утром на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ, вероятно, разрабатывают новые маршруты и тактики воздушных атак на Одесскую область. Также отмечалось, что в ночь на 7 ноября россияне массированно атаковали Одесский район беспилотниками. В городе есть разрушения гражданской инфраструктуры и раненые

обстрел (27107) Одесса (7879)


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Під ударом БПЛА цієї ночі було місто Олексин у Тульській області рф

Місцеві повідомляють про щонайменше 11 безпілотників і скаржилися про серію гучних вибухів.

Припускають, що метою атаки був місцевий хімкомбінат. Підприємство працює на російську армію, зокрема виробляє **********.
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09.11.2024 07:18 Ответить
Також БПЛА могли атакувати Олексінський механічний завод, також заточений під руснявий ВПК.
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09.11.2024 07:19 Ответить
Одеса, тримайся !
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09.11.2024 07:33 Ответить
Последние 3 атаки дронами: достается в основном гражданским. Это кацапы сменили свои приоритеты, а точнее, перестали скрывать свою сущность?
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09.11.2024 08:53 Ответить
Готують грунт для перемовин, щоб "уставшіє ат вайни" почали вимагати від їрмакаки погодитися на Стамбульські умови.
Психологічний тиск такий
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09.11.2024 09:15 Ответить
Готують грунт по сговору группы лiц?
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09.11.2024 09:29 Ответить
 
 