1 людина загинула, 13 поранені внаслідок дронової атаки військ РФ на Одесу (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного удару по Одесі одна людина загинула, ще 13 поранено, серед яких 2 дітей. Прокурори документують наслідки чергової ворожої атаки по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеської облпрокуратури.

За даними слідства, 9 листопада вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю.

"Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Пошкодження внаслідок атаки

За даними прокурату, пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.





















За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської атаки на Одеський район пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок. 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, серед яких одна дитина.

Через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

"В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула", - уточнив очільник регіону.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одесу, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.