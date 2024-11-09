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Новини
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1 людина загинула, 13 поранені внаслідок дронової атаки військ РФ на Одесу (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного удару по Одесі одна людина загинула, ще 13 поранено, серед яких 2 дітей. Прокурори документують наслідки чергової ворожої атаки по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеської облпрокуратури.

За даними слідства, 9 листопада вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю.

"Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Пошкодження внаслідок атаки

За даними прокурату, пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем.

наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси
наслідки обстрілу Одеси

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської атаки на Одеський район пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок. 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, серед яких одна дитина.

Через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 5 осіб, серед них одна дитина.

"В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула", - уточнив очільник регіону.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

наслідки удару РФ по Одесі
наслідки удару РФ по Одесі
наслідки удару РФ по Одесі
наслідки удару РФ по Одесі
наслідки удару РФ по Одесі
наслідки удару РФ по Одесі
наслідки удару РФ по Одесі

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Одесу, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.

Автор: 

обстріл (29612) Одеса (5548) жертви (1839)


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Топ коментарі
+3
От підари, і в попередню ніч той самий район кошмарили, падало навкруги.
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09.11.2024 12:11 Відповісти
+2
Саме безпечне місцеперебування зараз в Одесі у тому районі де живе любитель руского мира труханов.
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09.11.2024 12:59 Відповісти
+1
одесіти, ви досі за руцький мир?
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09.11.2024 10:39 Відповісти
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одесіти, ви досі за руцький мир?
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09.11.2024 10:39 Відповісти
Не треба узагальнювати, але, на жаль, маю засвідчити що досі такі є. Звісно я не проводив дослідження, та й моя "бульбашка" про-українська, але мені відомі і про-московитські одесити.
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09.11.2024 12:08 Відповісти
В тих п'ятиповерхівка ціла збірна солянка мешкає, багато переселенців.
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09.11.2024 12:10 Відповісти
І навскидку української мови там на вулицях все ж більше чутно.
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09.11.2024 13:11 Відповісти
треба додати що в солянку входять і китайці з корейцями
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09.11.2024 14:06 Відповісти
Не бачив таких.
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09.11.2024 19:34 Відповісти
Таких є чимало, але голос вони подають лише в "телеграмі".
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09.11.2024 13:09 Відповісти
не тупи
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09.11.2024 14:05 Відповісти
Дурачок ты, полезный врагу идиот.
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09.11.2024 23:48 Відповісти
От підари, і в попередню ніч той самий район кошмарили, падало навкруги.
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09.11.2024 12:11 Відповісти
А по району де мешкає колаборант і мародер труханов якого покривають зеля з дерьмаком русофашисти ці свої путинсько іранські говношахеди поки що не запускають. Співпадіння? Не думаю?
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09.11.2024 12:56 Відповісти
Йому медалька.
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09.11.2024 13:08 Відповісти
Саме безпечне місцеперебування зараз в Одесі у тому районі де живе любитель руского мира труханов.
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09.11.2024 12:59 Відповісти
Навесні самому головному підрахую в тухєс і дах прилетіло.
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09.11.2024 13:18 Відповісти
Ну немає у одеських євреїв грошей щоб купити собі ППО.
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09.11.2024 14:42 Відповісти
Вони що, якісь інші люди?
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09.11.2024 19:33 Відповісти
Це мабуть тільки в нашій країні - прокурори документують дії за котрі ніколи та ніхто не понесе відповідальності. Дармоїди.
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09.11.2024 17:57 Відповісти
Верхушка Гестапо в 1943м тоже так думала.
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09.11.2024 23:49 Відповісти
 
 