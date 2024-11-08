Окупанти суттєво збільшили кількість авіаударів на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня

На Оріхівському напрямку російські загарбники збільшили кількість атак за допомогою керованих бомб (КАБ) та некерованих авіаційних ракет (НАР).

Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за минулий тиждень росіяни понад сто разів атакували КАБами Малу Токмачку Запорізької області.

"Збільшилась кількість атак некерованими ракетами й керованими авіабомбами. Зокрема на Малу Токмачку, за минулий тиждень, більше сотні ударів КАБами. Новодарівка - прилетіло понад 150 НАРів. Тобто противник значно наростив авіаудари по позиціях Сил оборони та по населених пунктах, які розташовані на Запоріжжі",- розповів речник.

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Також Волошин розповів, що на Запорізькому напрямку загарбники продовжують штурмувати позиції українських військ за допомогою тактики малих груп піхоти.

"Йдуть по одній-дві людини. Намагаються ховатися та пройти якнайдалі, просунутися. Потім за ними ще один-двоє військових йдуть, поки на певному рубежі назбирається декілька осіб і вони закріплюються на ньому й починають рухатись далі. Армія РФ проводить такі штурмові та розвідувально-пошукові дії, щоб виявити вогневі засоби українські, розвідати, де є слабкі місця",- сказав речник.

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