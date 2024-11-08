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Новини Війна
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Окупанти суттєво збільшили кількість авіаударів на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня

РФ збільшила кількість атак КАБами на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку російські загарбники збільшили кількість атак за допомогою керованих бомб (КАБ) та некерованих авіаційних ракет (НАР). 

Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за минулий тиждень росіяни понад сто разів атакували КАБами Малу Токмачку Запорізької області.

"Збільшилась кількість атак некерованими ракетами й керованими авіабомбами. Зокрема на Малу Токмачку, за минулий тиждень, більше сотні ударів КАБами. Новодарівка - прилетіло понад 150 НАРів. Тобто противник значно наростив авіаудари по позиціях Сил оборони та по населених пунктах, які розташовані на Запоріжжі",- розповів речник.

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Також Волошин розповів, що на Запорізькому напрямку загарбники продовжують штурмувати позиції українських військ за допомогою тактики малих груп піхоти.

"Йдуть по одній-дві людини. Намагаються ховатися та пройти якнайдалі, просунутися. Потім за ними ще один-двоє військових йдуть, поки на певному рубежі назбирається декілька осіб і вони закріплюються на ньому й починають рухатись далі. Армія РФ проводить такі штурмові та розвідувально-пошукові дії, щоб виявити вогневі засоби українські, розвідати, де є слабкі місця",- сказав речник.

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Запорізька область (3796) Сили оборони півдня (405) КАБ (400)


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