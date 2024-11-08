Оккупанты существенно увеличили количество авиаударов на Ореховском направлении, - Силы обороны юга
На Ореховском направлении российские захватчики увеличили количество атак с помощью управляемых бомб (КАБ) и неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, за прошедшую неделю россияне более ста раз атаковали КАБами Малую Токмачку Запорожской области.
"Увеличилось количество атак неуправляемыми ракетами и управляемыми авиабомбами. В частности, на Малую Токмачку за прошедшую неделю - более сотни ударов КАБами. Новодаровка - прилетело более 150 НАРов. То есть противник значительно нарастил авиаудары по позициям Сил обороны и по населенным пунктам, которые расположены на Запорожье", - рассказал спикер.
Также Волошин рассказал, что на Запорожском направлении захватчики продолжают штурмовать позиции украинских войск с помощью тактики малых групп пехоты.
"Идут по одному-два человека. Стараются прятаться и пройти как можно дальше, продвинуться. Затем за ними еще один-двое военных идут, пока на определенном рубеже наберется несколько человек и они закрепляются на нем и начинают двигаться дальше. Армия РФ проводит такие штурмовые и разведывательно-поисковые действия, чтобы выявить огневые средства украинские, разведать, где есть слабые места",- сказал спикер.
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