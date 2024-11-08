Россияне атаковали два района Днепропетровщины: ранена женщина, повреждена инфраструктура, предприятие, социальное учреждение и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 8 ноября, под ударом врага находились Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на Никопольщине под обстрелами находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Агрессор целился дронами-камикадзе, артиллерией. Ударил из РСЗО "Град" и сбросил боеприпас с БпЛА.





В результате вражеских обстрелов пострадала 42-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.



Кроме того, повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, социальное учреждение. Также легковушка, микроавтобус и грузовик, задело линию электропередач.

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На Криворожье под обстрел попала Грушевская громада. По ее территории оккупанты применили тяжелую артиллерию и беспилотник. Там также изуродована инфраструктура. Люди уцелели.

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