Рашисты ударили из "Града" по Марганецкой громаде Днепропетровщины

Ночью 6 ноября 2024 года российская армия обстреляла Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор ударил из РСЗО "Град" по Марганецкой громаде. Выпустил 10 снарядов.

Погибших и пострадавших нет.

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"В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов", - уточнил Лысак.