Рашисты ударили из "Града" по Марганецкой громаде Днепропетровщины
Ночью 6 ноября 2024 года российская армия обстреляла Никопольщину Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, агрессор ударил из РСЗО "Град" по Марганецкой громаде. Выпустил 10 снарядов.
Погибших и пострадавших нет.
"В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов", - уточнил Лысак.
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