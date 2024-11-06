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Рашисты ударили из "Града" по Марганецкой громаде Днепропетровщины

Обстріли Нікопольщини

Ночью 6 ноября 2024 года российская армия обстреляла Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор ударил из РСЗО "Град" по Марганецкой громаде. Выпустил 10 снарядов.

Погибших и пострадавших нет.

Также смотрите: Рашисты ударили по Никополю: был пожар в частном секторе. ФОТО

"В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов", - уточнил Лысак.

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обстрел (28205) Никополь (1093) Днепропетровская область (4150)


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