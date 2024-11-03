Рашисты ударили по Никополю: был пожар в частном секторе. ФОТО
Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела Никополя Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня, 3 ноября, враг атаковал частный сектор Никополя. В результате обстрела занялась кровля и перекрытие летней кухни на одном из участков.
Пожарные ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет.
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