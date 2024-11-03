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Рашисты ударили по Никополю: был пожар в частном секторе. ФОТО

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате обстрела Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня, 3 ноября, враг атаковал частный сектор Никополя. В результате обстрела занялась кровля и перекрытие летней кухни на одном из участков.

Пожарные ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет.

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наслідки ударув по Нікополю
наслідки ударув по Нікополю
наслідки ударув по Нікополю

Автор: 

обстрел (28195) ГСЧС (5051) Никополь (1093)


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