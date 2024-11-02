РУС
В течение дня враг бил по Никопольщине из артиллерии и атаковал дронами, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

В течение дня субботы, 2 ноября, российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Обошлось без пострадавших.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

Обстріли Нікопольщини 2 листопада

В результате российских обстрелов повреждены предприятие, 11 частных домов, три хозяйственные постройки, грузовик, газопровод и линии электропередач.

обстрел (29713) Никополь (1193) Днепропетровская область (4494)
