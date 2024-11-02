Впродовж дня ворог бив по Нікопольщині з артилерії та атакував дронами, пошкоджені будинки та підприємство. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 2 листопада, російські загарбники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакували дронами-камікадзе. Обійшлося без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені підприємство, 11 приватних будинків, три господарські споруди, вантажівка, газогін та лінії електропередач.

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