Рашисти вночі били з важкої артилерії по Нікопольщині

Вночі 2 листопада 2024 року війська РФ двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, агресор бив із важкої артилерії.

"Поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Загиблих та постраждалих немає", - уточнив Лисак.

Як повідомлялося, упродовж дня 1 листопада російські військові атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.