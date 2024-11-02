УКР
Рашисти вночі били з важкої артилерії по Нікопольщині

Обстріли Нікополя 14 жовтня

Вночі 2 листопада 2024 року війська РФ двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, агресор бив із важкої артилерії.

"Поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Загиблих та постраждалих немає", - уточнив Лисак.

Також читайте: Окупанти зранку вдарили дроном по Нікополю: пошкоджено АЗС

Як повідомлялося, упродовж дня 1 листопада російські військові атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Пам'ятаю як о 2020 нікопольські "покємони"(працівники НФЗ)яких коломойський завозив до Дніпра, дудєли під Приватбанком .цікаво вони зараз бачать зв'язок між Бєней,Боневтіком,дуделкамі о 2020 та обстрілами ороч'єй артилерією?
02.11.2024 11:46 Відповісти
 
 