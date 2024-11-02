Рашисти вночі били з важкої артилерії по Нікопольщині
Вночі 2 листопада 2024 року війська РФ двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, агресор бив із важкої артилерії.
"Поцілив по Нікополю і Покровській громаді. Загиблих та постраждалих немає", - уточнив Лисак.
Як повідомлялося, упродовж дня 1 листопада російські військові атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
