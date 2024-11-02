РУС
Рашисты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольщине

Обстріли Нікополя 14 жовтня

Ночью 2 ноября 2024 года войска РФ дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор бил из тяжелой артиллерии.

"Попал по Никополю и Покровской громаде. Погибших и пострадавших нет", - уточнил Лысак.

Оккупанты утром ударили дроном по Никополю: повреждена АЗС

Как сообщалось, в течение дня 1 ноября российские военные атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Пам'ятаю як о 2020 нікопольські "покємони"(працівники НФЗ)яких коломойський завозив до Дніпра, дудєли під Приватбанком .цікаво вони зараз бачать зв'язок між Бєней,Боневтіком,дуделкамі о 2020 та обстрілами ороч'єй артилерією?
