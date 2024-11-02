Рашисты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольщине

Ночью 2 ноября 2024 года войска РФ дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, агрессор бил из тяжелой артиллерии.

"Попал по Никополю и Покровской громаде. Погибших и пострадавших нет", - уточнил Лысак.

Как сообщалось, в течение дня 1 ноября российские военные атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.