Оккупанты утром ударили дроном по Никополю: повреждена АЗС

Утром 30 октября 2024 года войска РФ атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром агрессор бил дроном-камикадзе по Никополю. Повреждена АЗС. Люди целы", - отметил он.

По словам Лысака, ночь в регионе прошла без вражеских обстрелов.

Ранее сообщалось, что двое детей были ранены в Никополе в результате атаки РФ дроном-камикадзе.