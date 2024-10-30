Оккупанты утром ударили дроном по Никополю: повреждена АЗС
Утром 30 октября 2024 года войска РФ атаковали дроном-камикадзе Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром агрессор бил дроном-камикадзе по Никополю. Повреждена АЗС. Люди целы", - отметил он.
По словам Лысака, ночь в регионе прошла без вражеских обстрелов.
Ранее сообщалось, что двое детей были ранены в Никополе в результате атаки РФ дроном-камикадзе.
