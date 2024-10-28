Двое детей ранены в Никополе в результате атаки РФ дроном-камикадзе
Россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине дроном-камикадзе, в результате чего ранены дети.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Две девочки - 12 и 13 лет. Они пострадали, когда российская армия ударила по Никополю дроном-камикадзе", - говорится в сообщении.
Сейчас обеих девочек госпитализировали с осколочными поражениями. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь.
