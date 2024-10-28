Двох дітей поранено у Нікополі внаслідок атаки РФ дроном-камікадзе
Росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дроном-камікадзе, внаслідок чого поранено дітей.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві дівчинки – 12 та 13 років. Вони постраждали, коли російська армія вдарила по Нікополю дроном-камікадзе", - йдеться в повідомленні.
Наразі обох дівчат госпіталізували з осколковими ураженнями. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль