Двох дітей поранено у Нікополі внаслідок атаки РФ дроном-камікадзе

Росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дроном-камікадзе, внаслідок чого поранено дітей.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві дівчинки – 12 та 13 років. Вони постраждали, коли російська армія вдарила по Нікополю дроном-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Наразі обох дівчат госпіталізували з осколковими ураженнями. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.

