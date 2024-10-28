УКР
Двох дітей поранено у Нікополі внаслідок атаки РФ дроном-камікадзе

Двох дітей поранено у Нікополі: РФ атакувала дроном-камікадзе

Росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині дроном-камікадзе, внаслідок чого поранено дітей.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві дівчинки – 12 та 13 років. Вони постраждали, коли російська армія вдарила по Нікополю дроном-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Наразі обох дівчат госпіталізували з осколковими ураженнями. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу.

обстріл (30965) Нікополь (1355) Дніпропетровська область (4263)
