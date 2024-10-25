Окупанти вночі та вранці з важкої артилерії та "Граду" атакували Нікопольщину, пошкоджено інфраструктуру та адмінбудівлю. ФОТО

З вечора 24 жовтня та до ранку 25 жовтня ворог не припиняв атакувати Нікопольщину. Обстрілював з важкої артилерії та "Граду". Вдарив дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Виникло два займання. Пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені два автобуси. Люди вціліли", - йдеться в повідомленні

Гучно було та у Синельниківському районі. Там також сталося займання. Головне, що люди не постраждали.

За уточненою інформацією через вчорашні обстріли у Червоногригорівській громаді пошкоджено заправну станцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстрілював Нікопольщину артилерією та атакував безпілотниками: пошкоджена багатоповерхівка. ФОТОрепортаж





