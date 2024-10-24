Ворог обстрілював Нікопольщину артилерією та атакував безпілотниками: пошкоджена багатоповерхівка. ФОТОрепортаж
24 жовтня російські війська били по Нікопольщині з артилерії, скидували боєприпаси з БпЛА та цілили дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник Дніпропетрвоської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Від ударів здригалися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади", - зазначив Лисак.
Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, приватний будинок й авто. А ще інфраструктура та лінія електропередач.
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