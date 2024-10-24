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Ворог обстрілював Нікопольщину артилерією та атакував безпілотниками: пошкоджена багатоповерхівка. ФОТОрепортаж

24 жовтня російські війська били по Нікопольщині з артилерії, скидували боєприпаси з БпЛА та цілили дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетрвоської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від ударів здригалися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади", - зазначив Лисак.

Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, приватний будинок й авто. А ще інфраструктура та лінія електропередач.

Читайте: Основною загрозою для Сумщини нині є систематичні повітряні атаки ворога, наймасованішими засобами ураження стали FPV-дрони, - ОВА

Обстріли Нікопольщини 24 жовтня

Пошкоджена російським обстрілом п'ятиповерхівка на Нікопольщині

Автор: 

обстріл (29293) Нікополь (1247) Дніпропетровська область (3880)


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