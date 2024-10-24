Основною загрозою для Сумщини нині є систематичні повітряні атаки ворога, наймасованішими засобами ураження стали FPV-дрони, - ОВА
Для Сумської області сьогодні основною загрозою є повітряні атаки, які систематично здійснює ворог. Найбільше від обстрілів страждають Сумський і Шосткинський райони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
"За 2024 рік у десятки разів зросла кількість авіаційних ударів, у сотні разів – застосування КАБів. За цей рік постраждало 625 осіб, з них 42 дитини. Ці цифри показують наскільки масштабні удари здійснює ворог по території Сумщини", - зазначив він.
За словами начальника ОВА, найбільше страждають від обстрілів громади Сумського і Шосткинського районів. Так, наприклад, за минулу добу ворог здійснив 43 обстріли.
Крім того, ворог продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, енергетичної системи. Зокрема, учора було завдано удару по одній із підстанцій в Сумському районі і без світла залишились понад 21 000 споживачів. Станом на зараз через бойові дії без світла залишається понад 7 тис. абонентів у населених пунктах, що розташовані в безпосередній близькості від кордону
Артюх наголосив, що наймасованішими засобами ураження по Сумській області є FPV-дрони.
"Ворог міняє тактику зараз, він б’є FPV-дронами не лише по мирних жителях і об’єктах інфраструктури, а й по аварійно-рятувальних службах – ДСНС, енергетиках. Зараз фіксуються заходи диверсійних груп противника на територію до 5 кілометрів. Завдяки діям Збройних Сил вони знищуються, але загроза для цивільного населення існує і з цього боку", - додав начальник ОВА.
Також він повідомив, що для захисту об’єктів критичної інфраструктури Сумщину підсилюють засобами ППО: "І сьогодні ми фіксуємо фактично 400 повітряних цілей ворога були знищені на Сумщині, із них у жовтні – 65 повітряних цілей (шахедів). Тобто ефективність ППО зростає".
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