Основною загрозою для Сумщини нині є систематичні повітряні атаки ворога, наймасованішими засобами ураження стали FPV-дрони, - ОВА

Для Сумської області сьогодні основною загрозою є повітряні атаки, які систематично здійснює ворог. Найбільше від обстрілів страждають Сумський і Шосткинський райони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"За 2024 рік у десятки разів зросла кількість авіаційних ударів, у сотні разів – застосування КАБів. За цей рік постраждало 625 осіб, з них 42 дитини. Ці цифри показують наскільки масштабні удари здійснює ворог по території Сумщини", - зазначив він.

За словами начальника ОВА, найбільше страждають від обстрілів громади Сумського і Шосткинського районів. Так, наприклад, за минулу добу ворог здійснив 43 обстріли.

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Крім того, ворог продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, енергетичної системи. Зокрема, учора було завдано удару по одній із підстанцій в Сумському районі і без світла залишились понад 21 000 споживачів. Станом на зараз через бойові дії без світла залишається понад 7 тис. абонентів у населених пунктах, що розташовані в безпосередній близькості від кордону

Артюх наголосив, що наймасованішими засобами ураження по Сумській області є FPV-дрони.

"Ворог міняє тактику зараз, він б’є FPV-дронами не лише по мирних жителях і об’єктах інфраструктури, а й по аварійно-рятувальних службах – ДСНС, енергетиках. Зараз фіксуються заходи диверсійних груп противника на територію до 5 кілометрів. Завдяки діям Збройних Сил вони знищуються, але загроза для цивільного населення існує і з цього боку", - додав начальник ОВА.

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Також він повідомив, що для захисту об’єктів критичної інфраструктури Сумщину підсилюють засобами ППО: "І сьогодні ми фіксуємо фактично 400 повітряних цілей ворога були знищені на Сумщині, із них у жовтні – 65 повітряних цілей (шахедів). Тобто ефективність ППО зростає".