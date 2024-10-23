Над Сумщиною знищено 19 "Шахедів"

Сьогодні вночі, 23 жовтня підрозділами ППО Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ, прикордонників та добровольцями у небі над Сумщиною було збито 19 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, всього з початку року наші зенітники знищили 394 російських "Шахедів", які несли смерть в Україну.

"Дякуємо нашим Захисникам неба за злагоджену роботу, захист і збережені життя. Протиповітряні бої тривають!", - наголошують в ОВА.

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Як повідомлялося, пізно ввечері 22 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Відмо також, що вночі на Київщині працювали сили ППО.