Вночі на Київщині працювали сили ППО
У ніч на 23 жовтня 2024 року під час дронової атаки ворога на Київщині було чути вибухи, працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йшлося у повідомленні о 3.07 ночі.
Наразі повітряна тривога у регіоні триває.
Як повідомлялося, пізно ввечері 22 жовтня окупанти запустили по Україні "Шахеди". Нагадаємо, 21 жовтня через падіння уламків "Шахеда" на 5-поверхівку у Глевасі на Київщині було евакуйовано понад 40 мешканців.
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