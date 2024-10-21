Наслідки падіння уламків "Шахеда" на 5-поверхівку у Глевасі на Київщині: евакуйовано понад 40 мешканців. ФОТОрепортаж

На Київщині наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. Ворог атакував регіон із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вранці в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у 5-поверхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку.

"Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам. На щастя, загиблих та поранених немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі важка інженерна техніка.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Київщині через падіння уламків дронів пошкоджено багатоповерхівки, була пожежа на ринку.