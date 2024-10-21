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Наслідки падіння уламків "Шахеда" на 5-поверхівку у Глевасі на Київщині: евакуйовано понад 40 мешканців. ФОТОрепортаж

На Київщині наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. Ворог атакував регіон із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні вранці в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у 5-поверхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку.

"Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам. На щастя, загиблих та поранених немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі важка інженерна техніка.

Читайте також: Нічна атака "Шахедів" на Київщину: внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку

Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Київщині через падіння уламків дронів пошкоджено багатоповерхівки, була пожежа на ринку.

Автор: 

Київська область (4089) ДСНС (5152) Шахед (1164)


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Топ коментарі
+3
Невже уламок міг наробити стільки шкоди? Ну чому не писати, що шахед влучив у багатоповерхівку? Не треба вподобатись кацапам...
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21.10.2024 10:07 Відповісти
+2
«СВО там не проводится»

В Рязани вдове отказали в компенсации за гибель мужа под Курском, потому что официально в Курской области «СВО не проводится».

Соцзащита заявила, что выплаты полагаются только тем, кто погиб на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей. После выхода новости власти Рязанской области заявили, что «сожалеют о ситуации».
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21.10.2024 10:17 Відповісти
+2
Тоді це боєголовка від Шахеда, а не уламок. Уламок стільки руйнувань не може зробити.
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21.10.2024 10:45 Відповісти
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А що потім цим евакуйованим робити?
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21.10.2024 10:03 Відповісти
Невже уламок міг наробити стільки шкоди? Ну чому не писати, що шахед влучив у багатоповерхівку? Не треба вподобатись кацапам...
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21.10.2024 10:07 Відповісти
..нє болтайтє єрундой (саме у цьому випадку)..
це на 99.9% уламок від шахеда, звісно, з ***********.. ні для кого не є таємницею (тим більше для розвідки московії), що у тому районі є більш вагомі для кацапоорків цілі..
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21.10.2024 10:39 Відповісти
Тоді це боєголовка від Шахеда, а не уламок. Уламок стільки руйнувань не може зробити.
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21.10.2024 10:45 Відповісти
Може пора дорослішати? Уламок - це в тому числі бойова частина. Чи куди вона має впасти?
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21.10.2024 11:22 Відповісти
Уламок це частина рами, двигуна, елементів керування тощо, все те що доставляє боєголовку. А бойова це бойова головка.
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21.10.2024 12:25 Відповісти
«СВО там не проводится»

В Рязани вдове отказали в компенсации за гибель мужа под Курском, потому что официально в Курской области «СВО не проводится».

Соцзащита заявила, что выплаты полагаются только тем, кто погиб на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей. После выхода новости власти Рязанской области заявили, что «сожалеют о ситуации».
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21.10.2024 10:17 Відповісти
Ну, може і збили, а бойова частина впала на будинок і вибухнула. Чи є це влучанням - звісно, що є. Питання у тому, куди він насправді цілив?
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21.10.2024 10:39 Відповісти
 
 