Наслідки падіння уламків "Шахеда" на 5-поверхівку у Глевасі на Київщині: евакуйовано понад 40 мешканців. ФОТОрепортаж
На Київщині наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів. Ворог атакував регіон із застосуванням ударних БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, сьогодні вранці в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у 5-поверхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку.
"Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам. На щастя, загиблих та поранених немає", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі важка інженерна техніка.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Київщині через падіння уламків дронів пошкоджено багатоповерхівки, була пожежа на ринку.
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це на 99.9% уламок від шахеда, звісно, з ***********.. ні для кого не є таємницею (тим більше для розвідки московії), що у тому районі є більш вагомі для кацапоорків цілі..
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