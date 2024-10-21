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Последствия падения обломков "Шахеда" на 5-этажку в Глевахе Киевской области: эвакуировано более 40 жителей. ФОТОрепортаж

На Киевщине сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов. Враг атаковал регион с применением ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром в поселке Глеваха Фастовского района в результате попадания обломков в 5-этажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.

"Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам. К счастью, погибших и раненых нет", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается обрезание нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

Читайте также: Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: в результате падения обломков повреждена многоэтажка

Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки
Глеваха наслідки атаки

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Киевщине из-за падения обломков дронов повреждены многоэтажки, был пожар на рынке.

Автор: 

Киевская область (4198) ГСЧС (5020) Шахед (1163)


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Топ комментарии
+3
Невже уламок міг наробити стільки шкоди? Ну чому не писати, що шахед влучив у багатоповерхівку? Не треба вподобатись кацапам...
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21.10.2024 10:07 Ответить
+2
«СВО там не проводится»

В Рязани вдове отказали в компенсации за гибель мужа под Курском, потому что официально в Курской области «СВО не проводится».

Соцзащита заявила, что выплаты полагаются только тем, кто погиб на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей. После выхода новости власти Рязанской области заявили, что «сожалеют о ситуации».
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21.10.2024 10:17 Ответить
+2
Тоді це боєголовка від Шахеда, а не уламок. Уламок стільки руйнувань не може зробити.
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21.10.2024 10:45 Ответить
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А що потім цим евакуйованим робити?
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21.10.2024 10:03 Ответить
Невже уламок міг наробити стільки шкоди? Ну чому не писати, що шахед влучив у багатоповерхівку? Не треба вподобатись кацапам...
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21.10.2024 10:07 Ответить
..нє болтайтє єрундой (саме у цьому випадку)..
це на 99.9% уламок від шахеда, звісно, з ***********.. ні для кого не є таємницею (тим більше для розвідки московії), що у тому районі є більш вагомі для кацапоорків цілі..
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21.10.2024 10:39 Ответить
Тоді це боєголовка від Шахеда, а не уламок. Уламок стільки руйнувань не може зробити.
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21.10.2024 10:45 Ответить
Може пора дорослішати? Уламок - це в тому числі бойова частина. Чи куди вона має впасти?
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21.10.2024 11:22 Ответить
Уламок це частина рами, двигуна, елементів керування тощо, все те що доставляє боєголовку. А бойова це бойова головка.
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21.10.2024 12:25 Ответить
«СВО там не проводится»

В Рязани вдове отказали в компенсации за гибель мужа под Курском, потому что официально в Курской области «СВО не проводится».

Соцзащита заявила, что выплаты полагаются только тем, кто погиб на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей. После выхода новости власти Рязанской области заявили, что «сожалеют о ситуации».
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21.10.2024 10:17 Ответить
Ну, може і збили, а бойова частина впала на будинок і вибухнула. Чи є це влучанням - звісно, що є. Питання у тому, куди він насправді цілив?
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21.10.2024 10:39 Ответить
 
 