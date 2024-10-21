Последствия падения обломков "Шахеда" на 5-этажку в Глевахе Киевской области: эвакуировано более 40 жителей. ФОТОрепортаж
На Киевщине сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов. Враг атаковал регион с применением ударных БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня утром в поселке Глеваха Фастовского района в результате попадания обломков в 5-этажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.
"Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам. К счастью, погибших и раненых нет", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается обрезание нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Киевщине из-за падения обломков дронов повреждены многоэтажки, был пожар на рынке.
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це на 99.9% уламок від шахеда, звісно, з ***********.. ні для кого не є таємницею (тим більше для розвідки московії), що у тому районі є більш вагомі для кацапоорків цілі..
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