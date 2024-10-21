Последствия падения обломков "Шахеда" на 5-этажку в Глевахе Киевской области: эвакуировано более 40 жителей. ФОТОрепортаж

На Киевщине сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов. Враг атаковал регион с применением ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня утром в поселке Глеваха Фастовского района в результате попадания обломков в 5-этажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.

"Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам. К счастью, погибших и раненых нет", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается обрезание нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

Читайте также: Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: в результате падения обломков повреждена многоэтажка























Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Киевщине из-за падения обломков дронов повреждены многоэтажки, был пожар на рынке.