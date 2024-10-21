На Киевщине из-за падения обломков дронов повреждены многоэтажки, был пожар на рынке. ФОТОрепортаж

Ночью 21 октября 2024 года враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

"Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеского обстрела

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна и частичное разрушение одной из квартир. Также выбиты окна еще в одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля.

На месте работают все оперативные службы. Развернут пункт обогрева. Работают психологи. Последствия падения обломков дрона ликвидируются.

Кроме того, поврежден один частный дом и гараж. Произошло также возгорание на поле. Пожар ликвидирован.

Также произошел пожар на одном из рынков. Возгорание оперативно ликвидировано.

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"Всем пострадавшим будет оказана необходимая оперативная помощь. Вместе с представителями громад и международных партнеров уже работаем над этим", - резюмирует Кравченко.

В полиции Киевщины показали последствия вражеской атаки на регион.







Как сообщалось, по данным местных властей обломки БпЛА упали в трех районах Киева, есть пострадавший. Ранее сообщалось, что на левом берегу ночью 21 октября работала ПВО.