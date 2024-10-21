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На Київщині через падіння уламків дронів пошкоджено багатоповерхівки, була пожежа на ринку. ФОТОрепортаж

Вночі 21 жовтня 2024 року ворог масовано атакував Київщину ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ворожого обстрілу

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна та часткове руйнування однієї з квартир. Також вибиті вікна ще в одному багатоповерховому будинку та пошкоджено три автомобілі.

На місці працюють всі оперативні служби. Розгорнуто пункт обігріву. Працюють психологи. Наслідки падіння уламків дрона ліквідовуються.

Крім того, пошкоджено один приватний будинок та гараж. Сталося також загоряння на полі. Пожежа ліквідована.

Також сталася пожежа на одному з ринків. Загорання оперативно ліквідовано.

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"Всім постраждалим буде надана необхідна оперативна допомога. Разом з представниками громад та міжнародних партнерів вже працюємо над цим", - резюмує Кравченко. 

У поліції Київщини показали наслідки ворожої атаки на регіон. 

наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину

Як повідомлялося, за даними місцевої влади уламки БпЛА впали у трьох районах Києва, є постраждалий. Раніше повідомлялось, що на лівому березі вночі 21 жовтня працювала ППО.

Автор: 

Київська область (4089) дрони (4900)


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останнє фото - не з причини падіння уламків
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21.10.2024 09:29 Відповісти
Бойова частина дрона здетонувала, внаслідок контакту з дахом будинку.
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21.10.2024 09:44 Відповісти
В момент дитонації БЧ, дрон міг бути єдиним цілим, а міг вже розвалитися на декілька частин.
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21.10.2024 09:48 Відповісти
 
 