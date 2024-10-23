Ночью на Киевщине работали силы ПВО

В ночь на 23 октября 2024 года во время дроновой атаки врага на Киевщине были слышны взрывы, работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорилось в сообщении в 3.07 ночи.

Сейчас воздушная тревога в регионе продолжается.

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Как сообщалось, поздно вечером 22 октября оккупанты запустили по Украине "шахеды". Напомним, 21 октября из-за падения обломков "шахеда" на 5-этажку в Глевахе Киевской области были эвакуированы более 40 жителей.