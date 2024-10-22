Последствия ночной атаки "шахедов" на Сумы: трое погибших, среди которых 14-летняя девушка. ФОТО

В результате ночной атаки беспилотников по жилому кварталу в Сумах три человека погибли, среди которых 14-летний ребенок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

Отмечается, что 22 октября 2024 года около 00:02 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником жилой квартал в г. Сумы.

Средство поражения попало в частный дом, 50-летний мужчина получил ранения, его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли.

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Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела:



