25 "Шахедов" сбиты над Сумщиной. Утром враг ударил по многоэтажке и объектам критической инфраструктуры

Сегодня, 22 октября 2024 года, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Утренняя атака на Сумы

Как отмечается, россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.

Последствия утренней атаки уточняются.

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Ночная атака на Сумы

Также ОВА напоминает, что в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

"Противовоздушные бои продолжаются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отмечают в Сумской ОГА.

Как сообщалось, недавно в Сумах прогремели взрывы: Город под атакой "Шахедов". Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 22 октября российской захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум. Погибло 3 человека.