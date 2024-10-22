25 "Шахедов" сбиты над Сумщиной. Утром враг ударил по многоэтажке и объектам критической инфраструктуры
Сегодня, 22 октября 2024 года, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Утренняя атака на Сумы
Как отмечается, россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.
Последствия утренней атаки уточняются.
Ночная атака на Сумы
Также ОВА напоминает, что в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.
"Противовоздушные бои продолжаются. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отмечают в Сумской ОГА.
Как сообщалось, недавно в Сумах прогремели взрывы: Город под атакой "Шахедов". Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 22 октября российской захватчики нанесли авиаудар по частному жилому сектору Сум. Погибло 3 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль